Rosin-Wirt kämpft Dank Corona ums ÜberlebenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 16: Rosin-Wirt kämpft Dank Corona ums Überleben
47 Min.Folge vom 27.05.2021Ab 12
Özay Salim ist Vollblut-Gastronom und leitet vier Lokale, doch wegen Corona sind drei davon geschlossen. Im vierten Lokal in Koblenz bleibt dem 38-Jährigen nur noch das Außer-Haus-Geschäft. Doch statt aufzugeben, krempelt er die Ärmel hoch und ringt um jeden Gast. Trotz Pandemie will der Wirt sogar ein fünftes Restaurant mithilfe von Frank Rosin eröffnen. Ob das funktioniert? Und: Campingbus Marke Eigenbau: Die große Do-it-yourself-Challenge / Neues Camping-Zubehör im Test
