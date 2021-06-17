Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

"Nicki's Imbiss": Wie ging es nach Frank Rosins Besuch weiter?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 18vom 17.06.2021
"Nicki's Imbiss": Wie ging es nach Frank Rosins Besuch weiter?

K1 Magazin

Folge 18: "Nicki's Imbiss": Wie ging es nach Frank Rosins Besuch weiter?

44 Min.Folge vom 17.06.2021Ab 12

Vor drei Jahren erfüllt sich der gelernte Koch Nicki Meyer einen Traum und eröffnet in Belgien, nah an der Grenze zu Deutschland, einen Schnellimbiss. Doch der Betrieb läuft nicht gut, weshalb Nicki Frank Rosin um Hilfe bittet. Doch kurz nach dem Besuch des Sternekochs gibt es auch in Belgien einen Teil-Lockdown. Wie hat der Betreiber die Corona-Krise gemeistert? Und: Top 3 der ausgefallensten Burger-Kreationen

