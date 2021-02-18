Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rückfahrkamera, Lenkradheizung & Co: Peter Giesel testet Nachrüstsets fürs Auto

Kabel EinsStaffel 2021Folge 4vom 18.02.2021
Folge 4: Rückfahrkamera, Lenkradheizung & Co: Peter Giesel testet Nachrüstsets fürs Auto

46 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12

Sonderausstattungen treiben den Preis des Autos schnell in die Höhe. Trotzdem möchten viele auf manches technische Feature wie Rückfahrkamera, Head-up-Display oder Reifendrucksensoren nicht verzichten. Doch wie gut schneiden die gewissen Extras beim Nachrüsten ab? "Kabel Eins"-Verbraucherexperte Peter Giesel testet, wie gut Nachrüstsets funktionieren und ob sie jeder Laie selbst installieren kann. Und: Grillen im Winter: Holzkota / Was man im Umgang mit Handwerkern wissen muss

