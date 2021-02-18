Rückfahrkamera, Lenkradheizung & Co: Peter Giesel testet Nachrüstsets fürs AutoJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 4: Rückfahrkamera, Lenkradheizung & Co: Peter Giesel testet Nachrüstsets fürs Auto
46 Min.Folge vom 18.02.2021Ab 12
Sonderausstattungen treiben den Preis des Autos schnell in die Höhe. Trotzdem möchten viele auf manches technische Feature wie Rückfahrkamera, Head-up-Display oder Reifendrucksensoren nicht verzichten. Doch wie gut schneiden die gewissen Extras beim Nachrüsten ab? "Kabel Eins"-Verbraucherexperte Peter Giesel testet, wie gut Nachrüstsets funktionieren und ob sie jeder Laie selbst installieren kann. Und: Grillen im Winter: Holzkota / Was man im Umgang mit Handwerkern wissen muss
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick