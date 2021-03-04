Abzocke-Klassiker mit Peter Giesel: Vom Elektriker bis zum BabysitterJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 6: Abzocke-Klassiker mit Peter Giesel: Vom Elektriker bis zum Babysitter
46 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 12
Diesmal stellt sich "Kabel Eins" Betrugsexperte Peter Giesel die Frage, ob man mit reduzierter B-Ware tatsächlich Geld spart oder ob man von den vermeintlichen Schnäppchen lieber die Finger lassen sollte. Um das zu überprüfen, bestellt er Staubsauger, Smartphones und Kaffeevollautomaten bei verschiedenen Onlineshops. Wie gut sind die Geräte und wie viel Geld lässt sich damit tatsächlich sparen? Und: Reparatur-Kits im Test / Die besten Tipps von Handwerker-Profi Mark Kühler
