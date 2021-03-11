Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn Wohnen zum Albtraum wird: Nachbarschaftsstreit extrem

Kabel EinsStaffel 2021Folge 7vom 11.03.2021
Folge 7: Wenn Wohnen zum Albtraum wird: Nachbarschaftsstreit extrem

42 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 12

In der idyllischen Kleinstadt Vöhringen tobt ein Streit unter Nachbarn. Die Vorwürfe: Einer der Anwohner soll das Fundament des angrenzenden Hauses bei Baggerarbeiten freigelegt, einen Zaun niedergerissen und die Dachrinne beschädigt haben. Ein Gespräch zwischen den Nachbarn ist kaum noch möglich. Während der Bausachverständige Stefan Ritter die Schäden untersucht, versucht Reporterin Viola Weiss, zwischen den Parteien zu schlichten. Und: Saug-Wisch-Roboter im Test

