Verrücktes Japan: Vom Café für Roboter-Hunde bis zum Fotoshooting im VakuumJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 23: Verrücktes Japan: Vom Café für Roboter-Hunde bis zum Fotoshooting im Vakuum
47 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
In Japan treffen sich Menschen zum Kaffee trinken mit ihren Roboter-Hunden, baden in Rotwein oder lassen sich in Vakuum verpackt fotografieren. Kabel Eins-Journalist Peter Giesel präsentiert die acht verrücktesten Dinge aus dem Land der aufgehenden Sonne.
