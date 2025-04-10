Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der gefallene Triathlet

SAT.1Staffel 1Folge 111
Der gefallene Triathlet

Der gefallene TriathletJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 111: Der gefallene Triathlet

45 Min.Ab 12

Ein junger Mann klappt im Behandlungszimmer zusammen. Übertreibt es der Triathlet mit seinen Sport-Vorbereitungen, oder steckt schlimmstenfalls sogar eine ansteckende Krankheit dahinter? - Eine Sportlehrerin verliert die Kontrolle über ihren Wagen und bekommt in der Notaufnahme Herzflimmern. Können die Ärzte sie retten? - Ein Kind mit Kreislaufproblemen stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Hat das Mädchen mit acht Jahren bereits Herzprobleme?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen