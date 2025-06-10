Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 212
45 Min.Ab 12

Vor dem Klinikum gab es einen schweren Autounfall und die Verunglückten im Unfallauto drohen zu ersticken. Die Spezialisten müssen jetzt schnell handeln, um die Leben der Bewusstlosen im Unglücksauto zu retten. - Ein Baby mit Windpocken wird wegen seines hohen Fiebers auf der Kinderstation aufgenommen. Während sich der Zustand des Kindes dramatisch verschlechtert, können sich die besorgten Eltern nicht erklären, wo oder wie sich das Kind angesteckt haben könnte.

SAT.1
