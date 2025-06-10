Wespe verschluckt, doof gegucktJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 212: Wespe verschluckt, doof geguckt
45 Min.Ab 12
Vor dem Klinikum gab es einen schweren Autounfall und die Verunglückten im Unfallauto drohen zu ersticken. Die Spezialisten müssen jetzt schnell handeln, um die Leben der Bewusstlosen im Unglücksauto zu retten. - Ein Baby mit Windpocken wird wegen seines hohen Fiebers auf der Kinderstation aufgenommen. Während sich der Zustand des Kindes dramatisch verschlechtert, können sich die besorgten Eltern nicht erklären, wo oder wie sich das Kind angesteckt haben könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick