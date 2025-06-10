Klinik am Südring
Folge 216: Rollendes Skalpell
22 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt eine Rolltreppe herunter und reißt dabei ihre Tante mit, die fast skalpiert wird. Was war der Grund für den Sturz? - Ein Familienvater liegt mit verschleppter Bronchitis in der Klinik. Da er vor 25 Jahren mit unheilbarem Muskelschwund diagnostiziert wurde, besteht Lebensgefahr. Doch dem Arzt kommen Zweifel an der damaligen Diagnose.
