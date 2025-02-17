Der Feind in meinem KörperJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 22: Der Feind in meinem Körper
45 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Mit Fieber und sich häufenden Schwindelanfällen wird eine 30-Jährige in die "Klinik am Südring" eingeliefert. Ärztin Debbie Fischer stellt außerdem Herzrhythmusstörungen fest, die immer schlimmer werden. Was könnte der Grund für die lebensbedrohlichen Beschwerden sein? Erst als die Patientin auf dem Weg zur Toilette einen weiteren Schwindelanfall erleidet und stürzt, kommt das Ärzteteam der ungewöhnlichen Ursache auf die Spur ...
