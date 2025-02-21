Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ich glaub' ich seh' nicht recht

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 21.02.2025
Ich glaub' ich seh' nicht recht

Klinik am Südring

Folge 26: Ich glaub' ich seh' nicht recht

44 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12

Ein jugendlicher Zocker hat seit mehr als einer Woche Kopfschmerzen und Sehstörungen. Ist seine Gamingsucht schuld daran? - Eine Frau im blutüberströmten Brautkleid wird eingeliefert, die kurz vor dem Ja-Wort ohnmächtig geworden ist. Was ist der Grund und warum erkennen ihr Zukünftiger und die Trauzeugin sie kaum wieder? - Kurz vorm Entbindungstermin muss Lina um ihr ungeborenes Kind bangen. Ist das die Strafe dafür, dass sie während der Schwangerschaft geraucht hat?

SAT.1
