Klinik am Südring
Folge 26: Ich glaub' ich seh' nicht recht
44 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Ein jugendlicher Zocker hat seit mehr als einer Woche Kopfschmerzen und Sehstörungen. Ist seine Gamingsucht schuld daran? - Eine Frau im blutüberströmten Brautkleid wird eingeliefert, die kurz vor dem Ja-Wort ohnmächtig geworden ist. Was ist der Grund und warum erkennen ihr Zukünftiger und die Trauzeugin sie kaum wieder? - Kurz vorm Entbindungstermin muss Lina um ihr ungeborenes Kind bangen. Ist das die Strafe dafür, dass sie während der Schwangerschaft geraucht hat?
