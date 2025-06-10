Klinik am Südring
Folge 45: Eine scharfe Waffe
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird mit Atemproblemen, Bluthochdruck und geröteten Augen eingeliefert. Sie ist Opfer einer Pfefferspray-Attacke geworden, kann aber aufgrund ihres Zustands nicht schildern, was vorgefallen ist. - Ein Vater bricht auf der Pädiatrie mit rupturierter Milz zusammen und muss notoperiert werden. Woher stammen seine heftigen Symptome und was hat sein kleiner Sohn damit zu tun?
