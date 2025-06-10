Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 51
Folge 51: Ich mach dich stolz, Papa!

44 Min.Ab 12

Ein angehender Polizist, dessen Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen ansteht, kommt mit starken Schmerzen in den Sprunggelenken auf die Orthopädie. - Ein junger Mann wird nach einem Badeunfall bewusstlos in die Klinik eingeliefert. Anscheinend ist er nach dem Toben mit seiner Nichte urplötzlich umgefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Er musste noch vor Ort aufgrund von Beinah-Ertrinken wiederbelebt werden.

SAT.1
