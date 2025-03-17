Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 74vom 17.03.2025
Folge 74: Abgetaucht

44 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Zwei junge Männer werden in die Klinik geliefert, nachdem sie beim nächtlichen Baden im See fast ertrunken wären. Ihr Zustand ist kritisch. Aber wie konnte es zu dem Fast-Ertrinken kommen? - Eine junge Frau klagt über plötzliche unkontrollierbare Zuckungen. Während die Ärzte ein neurologisches Problem vermuten, verschlimmert sich ihr Zustand rapide. - Ein Zwölfjähriger soll wegen eines Meniskusrisses operiert werden, doch der Junge klagt über starke Rückenschmerzen.

SAT.1
