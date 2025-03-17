Klinik am Südring
Folge 74: Abgetaucht
44 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Zwei junge Männer werden in die Klinik geliefert, nachdem sie beim nächtlichen Baden im See fast ertrunken wären. Ihr Zustand ist kritisch. Aber wie konnte es zu dem Fast-Ertrinken kommen? - Eine junge Frau klagt über plötzliche unkontrollierbare Zuckungen. Während die Ärzte ein neurologisches Problem vermuten, verschlimmert sich ihr Zustand rapide. - Ein Zwölfjähriger soll wegen eines Meniskusrisses operiert werden, doch der Junge klagt über starke Rückenschmerzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick