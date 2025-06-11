Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Unberührt

SAT.1Staffel 2Folge 100vom 11.06.2025
Unberührt

Klinik am Südring

Folge 100: Unberührt

45 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

Ein junger Mann wird nach einer Schlägerei in einem Saunaclub mit schweren Gesichtsverletzungen in die Klinik gebracht. Er besteht darauf, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Doch sein Besuch im Saunaclub ist nicht das einzige Geheimnis, das er seiner Freundin verschweigen will. Und: Ein kleines Mädchen leidet seit Wochen unter einem eitrigen Ekzem am Oberschenkel, das trotz ärztlicher Behandlung nicht verheilt.

