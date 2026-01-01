Klinik am Südring
Folge 2: Buchstäblich verunfallt
45 Min.Ab 12
Ein Lagerarbeiter wird mit schweren Hüftverletzungen eingeliefert. Anscheinend ist ihm ein Container beim Beladen weggebrochen und hat ihn erfasst. Während die Ärzte den Mann versorgen, kommen sie hinter ein trauriges Geheimnis, das der Mann schon seit Jahren mit sich rumschleppt. Und: Eine verletzte Rollschuhkellnerin wird auf Station behandelt. Als sie plötzlich einen Zusammenbruch erleidet, stoßen die Ärzte auf ein gut behütetes Geheimnis der jungen Frau.
