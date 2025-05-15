Klinik am Südring
Folge 19: Schicksalsschläge
44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Eine ehrgeizige Turnerin bricht sich bei einem überraschenden Sturz beide Arme. Doch was war der Auslöser dafür? Ihre Freundin glaubt an verschwiegene Schmerzen, aber es gibt einen viel heikleren Grund. Und: Ein Mädchen erleidet einen Autounfall, weil sie überraschend an unregelmäßigen Menstruationsblutungen leidet. Doch sie verweigert aus Scham jede gynäkologische Untersuchung - ein fataler Fehler.
