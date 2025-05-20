Klinik am Südring
Folge 7: Kotzübel
45 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Nachdem er wegen eines Schwindelanfalls von einer Trittleiter gestürzt ist, wird ein verliebter Hobbybastler von seiner Ehefrau in die Klinik gebracht. Die weiß zu berichten, dass ihr Mann beim Basteln wenig auf sich achtet. Doch hat der Schwindel wirklich etwas damit zu tun? - Eine alleinerziehende Mutter wird wegen ihrer inzwischen seit Tagen andauernden Hüftschmerzen von ihrem besorgten Vater in die Klinik gebracht. Die junge Frau glaubt, sich nur etwas gezerrt zu haben ...
