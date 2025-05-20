Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 7vom 20.05.2025
Folge 7: Kotzübel

45 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Nachdem er wegen eines Schwindelanfalls von einer Trittleiter gestürzt ist, wird ein verliebter Hobbybastler von seiner Ehefrau in die Klinik gebracht. Die weiß zu berichten, dass ihr Mann beim Basteln wenig auf sich achtet. Doch hat der Schwindel wirklich etwas damit zu tun? - Eine alleinerziehende Mutter wird wegen ihrer inzwischen seit Tagen andauernden Hüftschmerzen von ihrem besorgten Vater in die Klinik gebracht. Die junge Frau glaubt, sich nur etwas gezerrt zu haben ...

SAT.1
