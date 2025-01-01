Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 17
45 Min.Ab 12

Es kommt zu einem Auffahrunfall, verursacht durch das vermeintliche Fahren mit Sommerreifen bei Blitzeis. Die Unfallverursacherin kann das nicht verstehen; ihr Sohn wollte die Reifen doch wechseln und warum ist er nicht auffindbar? - Eine Kostümbildnerin wird von ihrer Kollegin mit einer Nadel im Finger in die Klinik gebracht. Außerdem hat sie sich einen Bruch zugezogen. - Warum ist ein kleiner Junge ständig krank und vor allem: Was hat sein Sturz aus dem Baumhaus damit zu tun?

