SAT.1Staffel 2Folge 15vom 12.05.2025
Folge 15: Schöne Diebin

44 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Eine Lehrerin wird nach einem Zusammenstoß mit einer jungen Fahrradfahrerin in die Notaufnahme gebracht. Die Aussagen der Unfallbeteiligten sind gegensätzlich. Wer lügt? - Warum leidet ein Taxifahrer plötzlich an Lähmungen im Fuß? Könnte er sich eine Polio-Infektion eingefangen haben? - Eine hochschwangere Frau verweigert trotz heftiger Wehen und Verdacht auf eine Amnioninfektion die Geburtshilfe. Wird sie auf die Ärzte hören und kann ihr Kind gesund entbunden werden?

SAT.1
