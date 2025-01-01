Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 2Folge 13
Folge 13: Das allererste Mal

44 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher bringt seine verletzte Freundin in die Klinik, angeblich hat sie sich beim Fernsehschauen in die Hand geschnitten, doch die Ärzte erkennen bald, dass etwas ganz anderes passiert ist. - Ein Vorschüler soll wegen motorischer Defizite in der Klinik untersucht werden. Die finale Diagnose der Ärzte deckt eine gut gehütetes Familiengeheimnis auf. - Nach einem Unfall im Fitnesscenter hat sich ein Bodybuilder selbst verarztet - mit schweren Folgen.

