Klinik am Südring
Folge 10: Nicht auf den Kopf gefallen
45 Min.Ab 12
In der Notaufnahme der Klinik wird eine junge Frau mit schweren Schnittverletzungen aufgenommen. Da ihre Version vom Unfallhergang nicht mit der ihres Freunds zusammenpasst, untersuchen die Mediziner sie auf eine mögliche Verletzung des Schädels. Doch dabei treten weitere Ungereimtheiten auf. - Ein Mädchen im Rollstuhl kommt wegen akuten Hautjuckens blutig gekratzt in die Klinik. Schnell wird klar, dass bei dem sensiblen Teenie seelisch viel im Argen liegt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick