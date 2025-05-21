Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dünnes Eis

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 21.05.2025
Folge 1: Dünnes Eis

44 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12

Ein Mann fährt nach einem Eishockeyspiel mit seinem Auto in eine Gruppe gegnerischer Fans. Zwei von ihnen werden dabei verletzt und auch der Unfallverursacher wird in die Notaufnahme der Klink am Südring gebracht. Geschah der Unfall mit Absicht? - Drei junge Mädchen werden in die Klinik eingewiesen, nachdem sie in der Schule plötzlich über Krämpfe, Übelkeit und Schwindelgefühle geklagt haben. Haben sie sich vergiftet?

SAT.1
