Klinik am Südring
Folge 11: Fan bis zum Umfallen
44 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Ein Mann wird nach einem Sturz in die Klinik gebracht. Zunächst steht ein Stromschlag im Raum, denn der Mann war gerade dabei, eine Deckenlampe zu installieren. Doch dann wird er erneut in der Klinik ohnmächtig. Was fehlt dem Mann und was hat seine Affinität zum Fußball damit zu tun? - Eine junge Frau leidet an einer hartnäckigen Harnwegsinfektion, die sich trotz der Behandlung mit Antibiotika ständig verschlimmert.
