Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das blinde Huhn aus dem Eis

SAT.1Staffel 2Folge 9
Das blinde Huhn aus dem Eis

Das blinde Huhn aus dem EisJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 9: Das blinde Huhn aus dem Eis

44 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher, der von Freunden als besonders vorsichtig beschrieben wird, fährt mit seinem Fahrrad in einen vereisten Teich und erleidet eine schwere Unterkühlung. Wie konnte es dazu kommen? - Ein dunkler Schatten auf dem Röntgenbild eines langjährigen Rauchers deutet auf eine ernste Erkrankung hin. Als wenig später die Nieren des Mannes versagen, hängt sein Leben am seidenen Faden. - Ein junger Bankkaufmann ist mitten im Kundengespräch zusammengeklappt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen