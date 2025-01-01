Klinik am Südring
Folge 9: Das blinde Huhn aus dem Eis
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher, der von Freunden als besonders vorsichtig beschrieben wird, fährt mit seinem Fahrrad in einen vereisten Teich und erleidet eine schwere Unterkühlung. Wie konnte es dazu kommen? - Ein dunkler Schatten auf dem Röntgenbild eines langjährigen Rauchers deutet auf eine ernste Erkrankung hin. Als wenig später die Nieren des Mannes versagen, hängt sein Leben am seidenen Faden. - Ein junger Bankkaufmann ist mitten im Kundengespräch zusammengeklappt.
