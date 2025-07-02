Gute Mutter, böse FreundinJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 103: Gute Mutter, böse Freundin
45 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Eine Mutter wird von der Freundin des Sohnes eingeliefert, nachdem sie über einen Müllbeutel gestolpert ist, den die Freundin ungünstig abgestellt hat. - Ein Familienvater stürmt in die Klinik, weil er befürchtet, erneut einen Herzinfarkt zu erleiden. - Ein Schüler muss wegen eines Nasenbeinbruchs operiert werden, weil er von einem Mitschüler geschlagen wurde. Der Grund waren offenbar die Symptome einer Zwangserkrankung des Patienten.
