SAT.1Staffel 2Folge 118
Folge 118: Ein kleines bisschen Horrorshow

45 Min.Ab 12

Beim Besuch eines Vergnügungsparks hat sich ein Mann wohl so heftig erschrocken, dass er mit voller Wucht gegen eine Wand gelaufen ist. - Die Chefin einer Entrümpelungsfirma wird mit Muskelschmerzen auf die Orthopädie überwiesen. Was steckt dahinter? - Während der Kreißsaal-Begehung setzen bei einer werdenden Mutter die Wehen ein. Sie will ihr Kind unbedingt auf natürliche Weise kriegen, doch bei der Geburt kommt es zu Problemen.

