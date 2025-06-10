Klinik am Südring
Folge 120: Armes Schwesterchen
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird nach einem Sturz von der Leiter eingeliefert, doch in der Klinik stoßen die Ärzte auf eine viel gefährlichere Verletzung. Eine Amputation steht plötzlich im Raum ... - Ein Mann ist wegen einer leichten Verbrennung in der Klinik, doch sein Allgemeinzustand bereitet seiner Freundin und den Ärzten große Sorgen. - Ein kleiner Junge klagt über Durchfall und Übelkeit, seine Mutter befürchtet, dass er sich bei seiner Hausschildkröte mit Salmonellen infiziert hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick