Klinik am Südring
Folge 145: Alles Schall und Rauch
45 Min.Ab 12
Eine Verkäuferin erleidet einen Hustenanfall auf dem Roller und fährt ihre Chefin an. Woher kommen die Beschwerden der militanten Nichtraucherin? Und: Eine Sonnenstudiobetreiberin bricht in ihrem Laden zusammen. Die Ärzte vermuten einen Hormonmangel. Dann bekommt die Frau rätselhaften Besuch in der Klinik ... Besteht ein Zusammenhang? Außerdem: Trotz chronischem Meniskusschaden belastet ein Mann sein Knie weiter.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick