Klinik am Südring
Folge 160: Mein Freund Othello
45 Min.Ab 12
Ein Mann ist auf einen Baum geklettert und abgestürzt, weil er seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte. Doch schnell wird klar, dass etwas ganz anderes dahintersteckt ... Und: Nach der Geburt ihres Sohnes verändert sich eine junge Mutter völlig. Steckt eine Wochenbettpsychose dahinter oder etwas Schlimmeres? Außerdem: Ein älterer Mann stürzt nach einem Schwindelanfall die Treppe herab. Doch bevor die Ärzte herausfinden, was den Anfall ausgelöst hat, wird er ohnmächtig ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick