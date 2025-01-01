Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 164
Folge 164: Lass die Hüllen fallen

44 Min.Ab 12

Eine ältere Dame mit Kopfverletzung bringt das Notaufnahme-Team in Verlegenheit. Steckt eine medizinische Ursache hinter ihrem Verhalten? Und: Eine Frau befürchtet, dass der Sohn ihres Freundes sie nicht akzeptiert. Dann arten dessen Bauchschmerzen dramatisch aus. Wie ernst ist der Zustand des Jungen? Außerdem: Ein Automechatroniker hat sich beim Sturz in der Werkstatt die Schulter gebrochen, doch die Ärzte zweifeln am Unfallhergang. Was hat der Mann zu verbergen?

