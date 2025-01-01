Klinik am Südring
Folge 173: Rocker auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Ein Rocker war angeblich in eine Schlägerei verwickelt, aber die Ärzte bezweifeln die Geschichte. Noch bevor sie die Wahrheit herausfinden können, wird er zum Notfall. Und: Eine Sportlerin hat sich scheinbar beim Training überanstrengt. Aber schnell wird klar, die Ursache dafür liegt ganz woanders. Außerdem: Eine verletzte Konzertbesucherin will schnell entlassen werden, um ihren Star nicht zu verpassen. Doch plötzlich treten Symptome auf, die nicht zum Unfallgeschehen passen.
