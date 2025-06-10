Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Taxi in der Notaufnahme

SAT.1Staffel 2Folge 195
Taxi in der Notaufnahme

Taxi in der NotaufnahmeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 195: Taxi in der Notaufnahme

22 Min.Ab 12

Ein verzweifelter Taxifahrer bringt seinen Fahrgast in die Klinik. Dieser hat versucht, sich während der Fahrt zu rasieren. Als die Nichte des sichtlich verwirrten Mannes in die Notaufnahme kommt, wird deutlich, wie ernst die Lage ist. - Eine junge Mutter kommt mit ihrem drei Monate alten Sohn in die Klinik. Seine Haut ist safrangelb, er will nicht mehr trinken und ist sehr schläfrig. Der Arzt diagnostiziert eine Gelbsucht. Aber was hat sie ausgelöst?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen