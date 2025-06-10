Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Voll fett

SAT.1Staffel 2Folge 203
Voll fett

Voll fettJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 203: Voll fett

23 Min.Ab 12

Eine Frau verunglückt schwer in einem Poledance-Kurs. Eine Querschnittslähmung scheint nicht ausgeschlossen. Doch damit nicht genug. Die Frau bekommt während der Untersuchung einen Ohnmachtsanfall. - Ein muskulöser Dachdecker kann vor Rückenschmerzen kaum laufen. Es stellt sich heraus, dass seine Magen-Darm-Beschwerden der Auslöser sind - wie kann das sein?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen