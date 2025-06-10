Klinik am Südring
Folge 203: Voll fett
23 Min.Ab 12
Eine Frau verunglückt schwer in einem Poledance-Kurs. Eine Querschnittslähmung scheint nicht ausgeschlossen. Doch damit nicht genug. Die Frau bekommt während der Untersuchung einen Ohnmachtsanfall. - Ein muskulöser Dachdecker kann vor Rückenschmerzen kaum laufen. Es stellt sich heraus, dass seine Magen-Darm-Beschwerden der Auslöser sind - wie kann das sein?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick