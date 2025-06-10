Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Heimtückische Bauchschmerzen

SAT.1Staffel 2Folge 207
Heimtückische Bauchschmerzen

Klinik am Südring

Folge 207: Heimtückische Bauchschmerzen

23 Min.Ab 12

Ein Brautvater kommt am Tag der Trauung seiner Tochter mit Bauchschmerzen in die Klinik, die ihn regelrecht in die Knie zwingen. Als sich sein Zustand zum Besseren wendet, erkennen die Ärzte darin ein ernstzunehmendes Warnsignal! - Im Einleitungsraum der Klinik möchte eine junge Frau ihre Operation abbrechen, denn ihre Mutter und ihr Bruder sind nicht zu Besuch gekommen, obwohl sie es angekündigt haben. Eine Schwester verspricht der Frau, sich nach ihrer Familie zu erkundigen ...

