Klinik am Südring
Folge 209: Das muss dir nicht peinlich sein
23 Min.Ab 12
Bei einer 31-Jährigen können die Ärzte Verbrennungen im Genitalbereich auf ein Stimulationsgerät zurückführen, das bei Blasenschwäche helfen soll. Die junge Frau kann ihr Wasser nicht mehr halten. Bei der Behandlung entdecken die Ärzte Hinweise auf die Ursache des Problems - doch können sie es auch beheben? Außerdem: Ein 42-jähriger Patient hat starke Schmerzen in der Schulter. Doch bevor der Orthopäde ihn behandeln kann, fällt der Mann in Ohnmacht. Was ist die Ursache?
