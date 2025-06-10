Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das muss dir nicht peinlich sein

SAT.1Staffel 2Folge 209
Das muss dir nicht peinlich sein

Das muss dir nicht peinlich seinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 209: Das muss dir nicht peinlich sein

23 Min.Ab 12

Bei einer 31-Jährigen können die Ärzte Verbrennungen im Genitalbereich auf ein Stimulationsgerät zurückführen, das bei Blasenschwäche helfen soll. Die junge Frau kann ihr Wasser nicht mehr halten. Bei der Behandlung entdecken die Ärzte Hinweise auf die Ursache des Problems - doch können sie es auch beheben? Außerdem: Ein 42-jähriger Patient hat starke Schmerzen in der Schulter. Doch bevor der Orthopäde ihn behandeln kann, fällt der Mann in Ohnmacht. Was ist die Ursache?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen