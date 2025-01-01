Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein harter Schlag

SAT.1Staffel 2Folge 29
Ein harter Schlag

Ein harter SchlagJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 29: Ein harter Schlag

45 Min.Ab 12

Ein älterer Mann ist beim rückwärts einparken so unglücklich in die Glasfront seines Wintergartens gebrettert, dass seiner Frau die Glasscherben nur so um die Ohren flogen. Wie konnte dem erfahrenen Autofahrer so etwas Dummes passieren? - Ein Mann wird eingeliefert, nachdem er beim jährlichen Winter-Eisschwimmen fast ertrunken wäre. Jetzt stehen die Ärzte vor dem Rätsel, wie dem gut trainierten Sportler so etwas passieren konnte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen