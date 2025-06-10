Der Zerfall der wilden WalküreJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 45: Der Zerfall der wilden Walküre
44 Min.Ab 12
Bei einem Frauen-Wrestlingkampf kommt es trotz einstudierter Choreografie zu einem verheerenden Sturz, es besteht die Gefahr einer Wirbelsäulenverletzung. Doch warum hat die wilde Walküre ihre Gegnerin fallen gelassen? Und: Ein junger Mann wird wegen erektiler Dysfunktion auf der Urologie untersucht. Zudem klagt er seit Tagen über Erschöpfung und Kopfschmerzen. Was steckt dahinter? Und was hat ein mystisches Fabelwesen mit seiner Diagnose zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick