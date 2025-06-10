Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der Zerfall der wilden Walküre

SAT.1Staffel 2Folge 45
Der Zerfall der wilden Walküre

Der Zerfall der wilden WalküreJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 45: Der Zerfall der wilden Walküre

44 Min.Ab 12

Bei einem Frauen-Wrestlingkampf kommt es trotz einstudierter Choreografie zu einem verheerenden Sturz, es besteht die Gefahr einer Wirbelsäulenverletzung. Doch warum hat die wilde Walküre ihre Gegnerin fallen gelassen? Und: Ein junger Mann wird wegen erektiler Dysfunktion auf der Urologie untersucht. Zudem klagt er seit Tagen über Erschöpfung und Kopfschmerzen. Was steckt dahinter? Und was hat ein mystisches Fabelwesen mit seiner Diagnose zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen