SAT.1Staffel 2Folge 54
Folge 54: Love me tender

44 Min. Ab 12

Ein als Elvis verkleideter Mann erleidet während seines Karaoke-Auftritts einen Ohnmachtsanfall. Das Team der Klinik am Südring kann zum Glück einen Herzinfarkt vorerst ausschließen. War es lediglich das Lampenfieber oder steckt ein viel ernsteres Problem hinter seinem Anfall? Und: Eine junge Frau kommt mit starker Übelkeit und Schwindel auf die internistische Station. Der Arzt befürchtet eine Vergiftung, aber womit? Und warum will ihre Schwester die Untersuchung ständig filmen?

