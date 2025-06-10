Klinik am Südring
Folge 73: Schmerz hoch zehn
44 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Echte Ärzte, realistische Fälle: In der "Klinik am Südring" zeigen Mediziner, Pfleger und Krankenschwestern, wie es im Krankenhausalltag wirklich läuft. Mit Erfahrung und Fürsorge stehen Ärzte und Pflegepersonal ihren Patienten und deren Angehörigen in alltäglichen und ungewöhnlichen Fällen zur Seite. Ob Wehensturm nach Hausgeburt, Herzinfarkt bei einer 14-Jährigen oder mysteriöse Unterleibsschmerzen - das Team verfolgt seine Mission: Diagnose stellen, helfen, heilen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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