Schwindel aus Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 96vom 09.07.2025
Folge 96: Schwindel aus Liebe

44 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12

Eine junge Schülerin wird mit ihrem Referendar nach einem Autounfall in die Klinik eingeliefert. Ihre Verletzungen sind harmlos, aber plötzlich bricht sie mit Krämpfen zusammen. - Auch drei Tage nach der Geburt hat eine frischgebackene Mutter noch keinen Milcheinschuss. Zudem wirkt sie immer verzweifelter. - Ein Junge wird mit Fieber und roten Bläschen auf dem Bauch in die Klinik gebracht. Da sich sein Zustand schnell verschlechtert, müssen die Ärzte ihn dringend behandeln ...

SAT.1
