Klinik am Südring
Folge 129: Gefährliche Heldentat
45 Min.Ab 12
Ein Leistungsschwimmer wird nach einer mutigen Rettungsaktion selbst zum Notfall. Dann: Ein Mann wird von seiner Freundin auf die Urologie gebracht, weil es beim Wasserlassen schmerzt. Doch wer sind die anderen Frauen, die ihn besuchen? Außerdem: Der Wunsch nach einer schlanken Figur bringt eine junge Frau in Lebensgefahr. Was verschweigt sie ihrem Partner?
