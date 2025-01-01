Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 148
45 Min.Ab 12

Beschwipst und mit Herzrasen wird eine Abiturientin behandelt. Warum will sie unbedingt nach Düsseldorf und was hat ihre Selbstmedikation damit zu tun? Und: Ein Bürohengst steigt in den Boxring und landet in der Klinik. Während seine Familie rätselt, was er mit dem Kampf bezwecken wollte, stehen die Ärzte vor einem ernsten Problem. Außerdem: Eine Frau wird nach ihrer Brustknoten-OP mit einer schönen Nachricht überrascht ...

SAT.1
