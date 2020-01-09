Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 169vom 09.01.2020
44 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12

Der Freund einer jungen Frau wird behandelt, als plötzlich ihr Vater verletzt eingeliefert wird und eine erschreckende Geschichte erzählt. Und: Eine Mädchen wird nach einem Sturz beim Turntraining in die Klinik gebracht, wo klar wird, dass ihr Sportwahn andere Hintergründe hat, als angenommen. Außerdem: Ein Junge muss wegen eines Schlüsselbeinbruchs operiert werden. Er behauptet, von einem Baum gefallen zu sein und stellt damit alle vor ein Rätsel.

