Klinik am Südring
Folge 161: Von Teufeln verfolgt
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit Halluzinationen in die Klinik gebracht. Aber was hat die Angstzustände ausgelöst? Ist er wirklich so unschuldig, wie seine Mutter glaubt? Und: Nach einem Zusammenbruch wird eine Frau intensivmedizinisch betreut, doch ihre Erinnerungen daran sind weg! Ihr Unfall war wohl folgenschwerer als gedacht. Außerdem: Eine Schwangere hat harmlose Vorwehen, doch verlangt plötzlich einen Kaiserschnitt. Was verbirgt sich dahinter und warum schwebt sie in Lebensgefahr?
