Klinik am Südring
Folge 155: Achtung, Baby!
45 Min.Ab 12
Ein Au-Pair bricht sich bei einer plötzlichen Ohnmacht das Schlüsselbein. Es zeigt sich, dass die Ohnmacht keine natürliche Ursache hatte. Und: In der Klinik steht eine Geburt an - eigentlich ein freudiges Ereignis. Doch die werdende Mutter will nicht glücklich sein und das besorgt bald auch die Ärzte. Außerdem: Die Mittelohrentzündung eines jungen Patienten wird immer schlimmer. Die Ärzte merken bald, dass sie es mit keinem gewöhnlichen Erreger zu tun haben.
