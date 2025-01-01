Klinik am Südring
Folge 143: Auf den Papagei gekommen
45 Min.Ab 12
Eine Schülerin wird vom Ex ihrer Mutter mit schweren Atembeschwerden in die Klinik gebracht - hat er etwas mit ihren Symptomen zu tun? Und: Bei der standesamtlichen Trauung hat ein Mann seine Zukünftige versetzt. Hat er kalte Füße gekriegt oder steckt ein medizinisches Problem dahinter? Außerdem: Nach einem mysteriösen Unfall beim Roller-Derby streiten zwei beste Freundinnen bis aufs Blut. Der Hergang wird auch für die Ärzte bald von dringlichem Interesse.
