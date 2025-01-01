Klinik am Südring
Folge 140: In Vino Veritas
45 Min.Ab 12
Ein Bräutigam leidet am Hochzeitstag unter Übelkeit und Bauchkrämpfen. Schafft er es noch zum Standesamt? Und warum steht am Ende seine Beziehung auf der Kippe? Und: Ein Mädchen kommt nach einem Sturz mit seinem Ziehvater in die Klinik. Das Fieber passt nicht zum Unfall ... Außerdem: Nach einer Magenspiegelung scheint die einzige Sorge einer Boutique-Besitzerin ihr Geschäft zu sein - bis sich medizinisch plötzlich alles ändert.
