Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 149
Folge 149: In fremden Gärten

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird reglos in einem Garten gefunden, nachdem ein fremder Mann bei ihr war. Was wollte er? - Eine Frau erfährt, dass sie schwanger sein soll. Jetzt will ihre Mutter den werdenden Vater kennenlernen. Doch warum blockt die Patientin ab? - Ein Mann wird an der Kniescheibe behandelt. In der Klinik stellt sich heraus, dass er in Schwierigkeiten steckt. Hängt die Hochzeit seiner Tochter damit zusammen?

SAT.1
