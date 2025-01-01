Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 171
Folge 171: Der Stecher

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird mit einem Messer in der Schulter in die Klinik gebracht. Angeblich wurde sie überfallen. Doch warum flieht ihr vermeintlicher Retter? Und: Aufgrund starker Unterleibsschmerzen muss eine Frau einen Ausflug abbrechen. Warum geht es ihr so schlecht? Und warum steht plötzlich ihre Beziehung auf der Kippe? Außerdem: Trotz Taubheitsgefühlen in den Beinen hat eine Patientin nur ihre Hochzeitsplanung im Kopf. Warum nimmt sie dafür sogar Lähmungen in Kauf?

SAT.1
